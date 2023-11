Nach Explosion vor Tattoo-Studio: Polizei prüft Angriff

Mehr zum Thema

Mann an Haltestelle bewusstlos geprügelt: Intensivstation Bei einem Streit an einer Haltestelle in Berlin-Prenzlauer Berg ist ein Mann bewusstlos geschlagen und schwer verletzt worden. Der 47-Jährige wurde nach dem Angriff am Sonntagabend mit Kopfverletzungen in die Intensivstation eines Krankenhauses eingeliefert, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Nach Großeinsatz: Todesursache eines Mannes steht noch aus Mehr als eine Woche nach dem Tod eines Mannes, der sich eineinhalb Tage bewaffnet in seinem Haus im Havelland verschanzt hat, steht die Angabe der Todesursache weiter aus. Die Ermittlungen dauern noch an, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Potsdam am Montag. Am Wochenende habe noch Tatortarbeit stattgefunden. Bisher ist nicht abschließend geklärt, ob der Mann sich selbst tötete oder durch Schüsse aus einer Polizeiwaffe starb. Er hatte sich während des Großeinsatzes in Vieritz im Milower Land mehrere Schusswechsel mit der Polizei geliefert.