Nach Einsturz: Kirche in Kassel bekommt provisorisches Dach

Hessens Wälder weiterhin in schlechtem Gesundheitszustand Hessens Wäldern geht es weiterhin sehr schlecht. Wetterextreme und voranschreitende Schäden durch Käfer und Pilze setzen dem hessischen Wald nach wie vor sehr stark zu, sagte Umweltministerin Priska Hinz (Grüne) am Mittwoch bei der Vorstellung des Waldzustandsberichts 2023 in der Nähe von Niedernhausen im Taunus. Der Wald ist demnach von den Folgen des Klimawandels besonders betroffen.