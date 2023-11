Nach Einsatz an Grundschule: Vier Kinder im Krankenhaus

Mehr zum Thema

Auto kollidiert mit Straßenbahn: Fahrer flüchtet Ein 74-Jähriger ist in Rostock mit seinem Auto gegen eine Straßenbahn gefahren und anschließend geflüchtet. Angaben der Polizei vom Freitag zufolge wurde bei dem Zusammenstoß am Donnerstagabend niemand verletzt. Der Sachschaden belaufe sich auf rund 10.000 Euro.