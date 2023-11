Nach dem nächsten Remis: Bochums Losilla fordert mehr Gier

Mehr zum Thema

Hauptversammlung der Aktionäre von Borussia Dortmund Während der Corona-Pandemie machte Borussia Dortmund Millionen-Verluste. Jetzt sehen die Finanzen des an der Börse notierten Clubs wieder besser aus. Bei der Hauptsammlung können sich die Aktionäre zur Lage äußern.