Nach Brand in Offenburg: Bürgerstiftung hilft Betroffenen

Kretschmann krank: Absage mehrerer Termine Ministerpräsident Winfried Kretschmann muss krankheitsbedingt mehrere Termine in dieser Woche absagen. Er habe kein Corona und auch nichts Schwereres, sagte ein Sprecher des Staatsministeriums am Montag der Deutschen Presse-Agentur. An was genau Kretschmann leidet, wollte er nicht öffentlich sagen.

Göppingen verpflichtet schwedischen Handballer Hallbäck Frisch Auf Göppingen hat zur kommenden Saison Ludvig Hallbäck als neuen Spielmacher verpflichtet. Der Schwede habe einen Zweijahresvertrag unterschrieben, teilte der Handball-Bundesligist am Montag mit. Derzeit spielt der 23-Jährige in Dänemark für Bjerringbro-Silkeborg. Ludvig Hallbäck ist ein sehr spielstarker Rückraumspieler und zudem sehr ehrgeizig, sagte Trainer Markus Baur: Er spielt jetzt schon das dritte Jahr bei einem Spitzenclub in der dänischen Liga, hat dort viele Spielanteile und verkörpert den modernen Handball.