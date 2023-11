Nach Boxkampf-Niederlage: Gigi Birofio hat 'ne dicke Nase!

Nach seiner Niederlage im Boxkampf zeigt sich Gigi Birofio als fairer Verlierer und zollt seinem Gegner und Sommerhaus-Feind Can Kaplan Respekt. „Probs an Can – der beste Kämpfer des Abends. Er hat super gekämpft“, erklärt er in seiner Instagram-Story.

Vor dem Kampf hatte Gigi noch ganz andere Töne gespuckt und sich mehr als siegessicher gezeigt. „Ich schlage Can k.o. – muss, muss!“, so der 24-Jährige im Interview mit RTL.de. Doch nun muss der „Sommerhaus der Stars“-Kandidat zugeben, dass er Can unterschätzt hat: „Ich hab echt gedacht – eine Runde und das Ding wär vorbei.“ Doch als Can nach drei Volltreffern von ihm immer noch steht, wandelt sich das Blatt plötzlich: „Ich hab mich gefragt ’Wie kann das sein, dass der Typ noch steht?’ Und dann hab ich angefangen Respekt vor ihm zu haben“, gibt der 24-Jährige seine Fehleinschätzung zu.

Doch bei dem Kampf hat nicht nur Gigis Stolz gelitten, auch seine Nase hat sichtlich was abbekommen. „Morgen muss ich mal meine Nase angucken lassen, weil das einzige was in meinem Leben immer gerade lief, war immer die Nase. Und jetzt merk ich, die ist irgendwie ein bisschen dick.“