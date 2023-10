Nach Bombendrohung: Schule bleibt am Montag geschlossen

An der wegen einer Bombendrohung geräumten Kooperativen Gesamtschule Am Schwemmbach (KGS) in Erfurt wird es am Montag keinen Unterricht mehr geben. Aus gegebenem Anlass bleibt die KGS heute bis auf Weiteres für alle geschlossen, teilte die Schule auf ihrer Website mit. Sie werden benachrichtigt, sobald sich der Status ändert. Aufgabe für die Schülerinnen und Schüler seien in der Schulcloud hinterlegt.

Am Montagmorgen war bei der Schule nach Polizeiangaben eine E-Mail mit einer Bombendrohung eingegangen. Die Schule sei daraufhin evakuiert worden. Polizisten durchsuchten mit Spürhunden das Gebäude.