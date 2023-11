Nach A40-Freigabe in Duisburg neue Autobahnsperrung geplant

Mehr zum Thema

Orkantief Ciaran in NRW: Flüge ausgefallen und umgeleitet Das Orkantief Ciaran hat auch den Flugbetrieb in Nordrhein-Westfalen beeinträchtigt. Am größten Flughafen in Düsseldorf fielen am Donnerstag 10 Flüge aus, 14 wurden auf andere Airports umgeleitet und 3 Flüge auf Freitag verschoben, teilte der Flughafen am Freitag auf Anfrage mit.

Unbekannte werfen Steine auf Polizeiauto Unbekannte haben in Mönchengladbach Steine auf einen Streifenwagen der Polizei geworfen und dabei eine Scheibe zerstört. Die Beamten in dem Fahrzeug seien nur knapp verfehlt worden, teilte die Polizei am Freitag mit. Den Beamten waren nach einem Einsatz wegen mutmaßlicher Brandstiftung zwei Personen aufgefallen.