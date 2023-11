Nach 5:0 in Europa League: Freiburg reist zu RB Leipzig

Mehr zum Thema

Bietigheimerinnen verlieren Topspiel in Königsklasse Die Handballerinnen der SG BBM Bietigheim haben ihr Topspiel in der Champions League gegen den ungarischen Club ETO Györ mit 26:34 (10:12) verloren. Für die deutschen Meisterinnen und Pokalsiegerinnen war es die zweite Niederlage in der laufenden Gruppenphase der Königsklasse. Die Ungarinnen dominieren die heimische Liga allerdings auch seit vielen Jahren, gewannen schon mehrfach die Champions League und gelten als eines der besten Frauen-Teams in Europa.

Acht Menschen bei Zusammenstoß in Karlsruhe verletzt Bei einem Verkehrsunfall in Karlsruhe sind am Samstagabend acht Menschen verletzt worden, zwei von ihnen schwer. Auch zwei Kinder zogen sich leichte Blessuren zu, wie die Feuerwehr mitteilte. Insgesamt waren vier Wagen in den Unfall verwickelt. Eines der Fahrzeuge blieb nach dem Crash in der Nähe einer Autobahnauffahrt auf dem Dach liegen. Die Feuerwehr musste aus dem Wagen einen der Insassen mit schwerem Rettungsgerät herausschneiden. Ein Team der Notfallseelsorge kümmerte sich um Passanten und Ersthelfer.