Nabu warnt vor Gefahr für Fledermäuse im Feuerholz

Fledermäuse halten ihren Winterschlaf oft in Holzstapeln. Dies kann zur tödlichen Gefahr werden, wenn es sich um Feuerholz handelt. Der Nabu hat daher eine Bitte.

Die Naturschutzorganisation Nabu ruft dazu auf, derzeit besonders viel Rücksicht auf Fledermäuse zu nehmen, die Holzstapel im Freien als Winterquartiere nutzen. Vor allem im Kaminholz werde es für die Tiere gefährlich, sobald dieses verfeuert werde, teilte der Nabu Hamburg am Donnerstag mit. Aufgrund ihres Winterschlafes haben Fledermäuse demnach keine Chance zu entkommen oder sich bemerkbar zu machen. Manchmal fallen die reglosen Tiere beim Entnehmen des Holzes auch zu Boden und werden für tot gehalten, was in der Regel jedoch nicht der Fall ist, hieß es.

Bei der Nabu-Fachgruppe Fledermausschutz seien in den vergangenen Tagen bereits mehrere Anrufe eingegangen, die Fledermausfunde in Holzstapeln meldeten. Gruppenleiter Alexander Heidorn befürchtet jedoch, dass viele schlafende Tiere gar nicht bemerkt würden und ein grausames Ende im Kamin nähmen. Besonders gefährdet ist demnach beispielsweise die Rauhautfledermaus, die sich gern im Inneren eines Stapels an das Holz klammert und als kleines braunes Tier kaum wahrgenommen wird. Aus diesem Grund bittet der Nabu vor allem Kaminbesitzer und -besitzerinnen, beim Holzholen genauer hinzuschauen.