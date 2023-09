Nabu für Verbot: Miesmuschel-Fischerei in Flensburger Förde

Mehr zum Thema

Vor Amrum brennendes Schiff in Hafen geschleppt Auf dem Fahrgastschiff Adler-Express hat es bei einer Fahrt in der Nordsee vor Amrum einen Brand im Maschinenraum gegeben. Seenotretter brachten den Havaristen mit 41 Menschen an Bord am Freitag gegen 12.00 Uhr sicher in den Hafen, wie die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) am Freitag berichtete. Alle Passagiere und Besatzungsmitglieder blieben unverletzt.