Die Hosen werden immer enger, obwohl ihr euch weitestgehend gesund ernährt und Sport treibt, allerdings seid ihr regelmäßig auf der ein oder anderen Party mit einem Glas in der Hand zu finden? Dann könnte es der gute alte Alkohol sein, der für überschüssige Pfunde sorgt. Denn ein Blick auf die Kalorientabelle zeigt, dass er wahrlich kein Schlankmacher ist.

Ein Gramm reiner Alkohol enthält, so heißt es auf der Seite der Kalorientabelle von Eatsmarter, sieben Kilokalorien – und damit fast doppelt so viele wie in einem Gramm Zucker. Und 20 Gramm purer Alkohol sind schnell getrunken, zum Beispiel in Form eines halben Liters Bier, einem viertel Liter Wein oder drei Gläsern Schnaps. Ups! Und dann haben wir noch nicht mal die Kalorien aller Zutaten gezählt...

Wird beim Fest angestoßen, kommt meistens Sekt zum Einsatz, gerne darf es auch mal ein Glas Prosecco oder Champagner sein, wenn es ein besonders edler Einsatz ist. Oder er euch einfach besser schmeckt.

Laut Eatsmarter kommt ihr bei 100ml Sekt (12,5 Vol.-Prozent) – entspricht also genau einem Glas in der obligatorischen Sektflöte – auf 80 Kalorien. Gleiches gilt für Champagner (12,5 Vol.-Prozent). Prosecco (elf Vol.-Prozent) kommt jedoch mit weniger Kalorien daher und hat „nur“ 75 Kalorien. Das liege daran, dass er trockener ist und in der Regel bis zu zwei Prozent weniger Alkohol enthält als zum Beispiel Champagner. Denn wie wir bereits wissen: Je süßer der Alkohol, desto mehr Kalorien enthält er.