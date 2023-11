„MV Helau!“: Die Narren sind los - Mit Kostüm in die Fluten

Pünktlich um 11.11 Uhr mussten viele Stadtoberhäupter in Deutschland das Kommando an die närrischen Truppen abgeben, die symbolisch die Rathäuser erstürmten. Nicht nur im Rheinland, sondern auch in MV.

Die fünfte Jahreszeit hat auch in Mecklenburg-Vorpommern begonnen. Bei der zentralen Veranstaltung übernahmen mehrere Hundert Karnevalisten in Rostock das närrische Zepter. Pünktlich zum Karneval-Start am Samstag, dem 11.11. um 11.11 Uhr, eroberten die Narren fröhlich feiernd mit Musik, Tanz und Helau das Rathaus am Neuen Markt, wo Oberbürgermeisterin Eva-Maria Kröger (Linke) den anwesenden Tollitäten den Rathausschlüssel aushändigte. Ebenso erging es dem Stadtoberhaupt von Neubrandenburg.

Ab heute wird gesungen, getanzt und gelacht, sagte Lutz Scherling, Präsident des Karneval-Landesverbandes, bei der Veranstaltung im ersten Stock des Rostocker Rathauses, wo die zentrale Karnevalsveranstaltung in MV stattfand. Er versprach, dass in der närrischen Regentschaft bis Aschermittwoch nicht unbedingt gleich alles besser werde, aber auf der Stelle lustiger und bunter. In dem Verband sind 86 Clubs organisiert.

Einen besonderen Auftritt hatten einmal mehr die Rostocker Seehunde vorbereitet, die sich schon seit 1988 dem Winterbaden in der Ostsee verschrieben haben. Bunt kostümiert stürzten sich die Schwimmerinnen und Schwimmer verkleidet als Cowboy, Wikinger, Scheich oder im Herrenanzug bei Wassertemperaturen von 8,5 Grad und Sonnenschein um Punkt 11.11 Uhr in die Fluten. Die Seehunde treffen sich bei Wind und Wetter von September bis April zum Winterbaden.

Im Rostocker Rathaus konnten die Faschingsfreunde zudem mehr über Traditionen erfahren, denn bis zum 17. November ist in der Rathaushalle die Ausstellung 33 Jahre Karneval in Rostock und Mecklenburg-Vorpommern zu sehen. Dort wird auch erklärt, dass es Rheinländer waren, die den Karneval zu Beginn der 1930er Jahre mit nach Mecklenburg brachten und hier Karnevalsvereine gründeten.