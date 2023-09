MV bildet künftig Seelotsen aus

In Mecklenburg-Vorpommern werden vom Herbst kommenden Jahres an Seelotsen ausgebildet. Die Hochschule Wismar werde als einzige in Deutschland Seelotsinnen und Seelotsen in Rostock-Warnemünde in einem Masterstudiengang ausbilden, teilte das Wissenschaftsministerium in Schwerin am Dienstag mit. Der Studiengang Maritime Pilotage in Kooperation mit der Hochschule Flensburg starte ab dem Wintersemester 2024/25. Damit könnten erstmals Absolventen mit einem Bachelorabschluss in Nautik in Deutschland den Berufsweg zum Seelotsen über ein Masterstudium einschlagen. Auch Kapitäne können als Seelotsen arbeiten.

Zuvor hatte die Bundeslotsenkammer einen Wettbewerb unter den norddeutschen Hochschulen mit seefahrtbezogenen Studiengängen für die Einrichtung des Masterstudienganges ausgeschrieben, wie es hieß. Als Präsenzstandort des Studiums sei der Campus in Rostock-Warnemünde, ein Standort der Hochschule Wismar, vorgesehen.