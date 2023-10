Mutter soll zweijährigen Sohn getötet haben

Mehr zum Thema

Weltwirtschaftsforum will Ableger nach Berlin bringen Das Schweizer Weltwirtschaftsforum (WEF) will in Berlin einen Ableger für digitale Verwaltungen gründen. Das neue Center soll am GovTech-Campus des Bundesinnenministeriums in der Hauptstadt angesiedelt werden, wie die Senatskanzlei am Montag mitteilte. GovTech steht für Government-Technology (deutsch: Verwaltungstechnologie). Eine entsprechende Absichtserklärung habe das WEF vergangene Woche mit der Berliner Staatssekretärin für Digitalisierung und Verwaltungsmodernisierung, Martina Klement, unterzeichnet. Der Campus gilt als Plattform für die Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft, Wirtschaft, Tech-Unternehmen und der Regierung.

Wegner nimmt an Feier zum Tag der Einheit in Hamburg teil Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) reist am Tag der Deutschen Einheit nach Hamburg. Er nimmt dort an den offiziellen Feierlichkeiten aus diesem Anlass teil, wie die Senatskanzlei am Montag mitteilte. Wegner will am Vormittag den Ökumenischen Gottesdienst in der Hauptkirche St. Michaelis besuchen und ist anschließend Gast beim Festakt in der Elbphilharmonie.