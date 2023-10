Mutmaßliches IS-Mitglied wegen Kriegsverbrechen festgenommen

Mehr zum Thema

NRW stellt Cum-Ex-Ausschuss nun Daten zur Verfügung Nach langer Verzögerung hat das Land Nordrhein-Westfalen dem Hamburger Cum-Ex-Untersuchungsausschuss die Einsicht in Unterlagen zu dem Steuerbetrug ermöglicht. Wie das NRW-Justizministerium am Mittwoch auf dpa-Anfrage mitteilte, seien dem Ausschuss am vergangenen Freitag zwei Geräte zur Verfügung gestellt worden, mit dem die Daten eingesehen werden können. Der Parlamentarische Ausschuss der Hansestadt hatte die Unterlagen bereits im vergangenen Jahr angefordert.

CDU-Selbstanzeige nach Firmen-Parteispende an Kölner Verband Auch nach einer vorsorglichen Selbstanzeige der CDU wegen einer Firmen-Spende an den Kölner Kreisverband ist nach Angaben aus der Partei völlig offen, ob die Zuwendung unzulässig war. Die Bundespartei hatte am Dienstagabend auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mitgeteilt, dass sie in dem Fall prophylaktisch eine Selbstanzeige bei der Bundestagsverwaltung eingereicht habe. Das sei am 28. September auf Wunsch und Hinweis des Landesverbandes Nordrhein-Westfalen und des Kreisverbandes Köln erfolgt. Ein Sprecher der NRW-CDU sagte am Mittwoch, bisher sei vollkommen unklar, ob es sich tatsächlich um eine unzulässige Spende gehandelt habe.