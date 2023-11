Mutmaßliches Drogenhändler-Trio in U-Haft

Mehr zum Thema

Wissler will Zeichen der Erneuerung senden Linken-Chefin Janine Wissler will, dass vom Bundesparteitag an diesem Wochenende in Augsburg ein Zeichen der Erneuerung gesendet wird. Die Linke ist wieder da, sagte sie am Freitag kurz vor Beginn des Parteitags. Es sei für die Partei aktuell zwar keine einfache Situation, sagte sie hinsichtlich der Abspaltung des Parteiflügels um Sahra Wagenknecht.

Mann übergibt Geld an Betrügerin und hält sie fest Ein 58-Jähriger hat in Coburg nach einem Schockanruf eine fünfstellige Summe an eine mutmaßliche Betrügerin übergeben. Dann ist er aber misstrauisch geworden und hat die Frau bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Die 18-Jährige sitzt mittlerweile in U-Haft, so die Polizei am Freitag.