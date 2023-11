Mutmaßlicher Vergewaltiger und Gewalttäter in Berlin gefasst

Nach einem Angriff auf eine Berliner Seniorin und einer Vergewaltigung am Folgetag ist der gesuchte Tatverdächtige gefasst. Der 25-Jährige sei am Dienstagabend in einer Wohnung in der Schwedenstraße in Gesundbrunnen verhaftet worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit. Ein bereits zuvor erlassener Haftbefehl sollte ihm noch am Mittwoch verkündet werden, hieß es. Die Staatsanwaltschaft hatte zuvor die Ermittlungen zu den Vorwürfen der gefährlichen Körperverletzung und der Vergewaltigung in einer Spezialabteilung für Sexualdelikte gebündelt.

Der Fall sorgte auch deshalb für Aufsehen, weil die Polizei den 25-Jährigen nach dem ersten der beiden Delikte bereits gefasst hatte. Der Verdächtige war dann aber wieder freigelassen worden. Nach Angaben der Polizei wird der 25-Jährige verdächtigt, zunächst eine Seniorin unvermittelt in ihrer Wohnung in Moabit angegriffen zu haben. Bei der Tat am Freitagnachmittag soll er die Frau auch gewürgt haben. Nach seiner Freilassung soll der 25-Jährige laut Staatsanwaltschaft am Samstag an seine Wohnanschrift zurückgekehrt sein und dort eine 23-Jährige vergewaltigt haben.