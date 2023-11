Mutmaßlicher Schütze gesteht Schüsse in Mercedes-Werk

Mehr zum Thema

Landtagspräsidentin: Antisemitismus gefährdet die Demokratie Landtagspräsidentin Muhterem Aras (Grüne) hat die Gesellschaft aufgerufen, sich gegen Judenhass einzusetzen. Immer wieder müssen wir unmissverständlich deutlich machen: Wir dulden keinen Antisemitismus, sagte Aras am Donnerstag im Landtag in Stuttgart. Man müsse die Entwicklungen der vergangenen Wochen ernst nehmen, mahnte sie. Die Geschichte lehre, dass man Extremisten nicht unterschätzen dürfe. Wer die Grund- und Freiheitsrechte missachtet, wer zulässt, dass Juden und Jüdinnen davon ausgeschlossen werden, wer Antisemitismus feiert, verharmlost oder ausübt, der gefährdet unsere Demokratie, sagte Aras.