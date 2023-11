Mutmaßlicher Schleuser an Grenze in Vorpommern festgenommen

Ein mutmaßlicher Schleuser ist am späten Montagabend von der Bundespolizei in der Nähe des ehemaligen deutsch-polnischen Grenzübergangs Blankensee (Landkreis Vorpommern-Greifswald) festgenommen worden. In einem Transporter mit lettischer Zulassung, der hinten keine Sitze hatte, befanden sich neun wahrscheinlich afghanische Menschen, wie die Bundespolizei am Dienstag mitteilte. Dabei habe es sich um eine Frau, zwei Mädchen und sechs Männer gehandelt. Der Fahrer sei ein 52 Jahre alter Ukrainer.

Eine Woche zuvor war in der Region, bei Löcknitz, ebenfalls ein Ukrainer als mutmaßlicher Schleuser gefasst worden. Der Mann soll zwei Afghanen sowie einen Mann aus dem Iran von Polen aus nach Deutschland gebracht haben. Gegen den 31-jährigen Tatverdächtigen sei wenig später Haftbefehl erlassen worden. Er sitze in Untersuchungshaft in der JVA Neustrelitz.