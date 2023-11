Mutmaßlicher Rechtsextremist vor Gericht

Mehr zum Thema

„Enormer Nachholbedarf“: Reformen bei der Bildung gefordert Der nordrhein-westfälische Städtetag will an diesem Donnerstag (9.00 Uhr) auf drängende Probleme im Bildungssystem aufmerksam machen. Bei einem Kongress in Gelsenkirchen fordert der Verband einen Bildungsaufbruch. Dazu will der Städtetag eine Gelsenkirchener Erklärung mit Forderungen an die Landespolitik veröffentlichen. Als Rednerin bei dem Kongress, an dem gut 160 Vertreterinnen und Vertreter der Kommunen teilnehmen, wird auch die nordrhein-westfälische Schulministerin Dorothee Feller (CDU) erwartet.