Mutmaßlicher Rädelsführer von „Reichsbürger“-Gruppe

Auto gerät auf Gegenfahrbahn - mindestens zwei Verletzte Bei einem Unfall auf der Bundesstraße 26 nahe Aschaffenburg sind mindestens zwei Menschen verletzt worden - einer davon schwer. Ein 58-Jähriger war am Mittwochabend aus zunächst ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn gekommen, wie ein Polizeisprecher am Donnerstagmorgen sagte. Dort stieß sein Wagen mit einem anderen Auto zusammen. Der 58-Jährige wurde dabei schwer verletzt. Eine 31-Jährige im anderen Auto erlitt leichte Verletzungen.

