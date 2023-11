Mutmaßlicher Messerangriff in Einkaufscenter

Mehr zum Thema

Jugendliche hantieren mit Pyrotechnik: Explosion in Wohnung In Heringsdorf auf der Insel Usedom haben zwei Jugendliche nach ersten Erkenntnissen der Polizei in einer Wohnung mit Pyrotechnik hantiert und dadurch eine Explosion herbeigeführt. Die beiden 18-Jährigen erlitten dabei Brand-und Splitterverletzungen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Rettungskräfte behandelten den Angaben nach die beiden Verletzten vor Ort.