Mutmaßlicher Ladendieb trug bei Festnahme gestohlene Kleider

Polizei nimmt Mann mit Schreckschusswaffe fest Bei einem Einsatz in Germersheim (Pfalz) hat die Polizei einen 33 Jahre alten Mann festgenommen und eine Schreckschusswaffe sowie Betäubungs- und Dopingmittel sichergestellt. Das teilte das Polizeipräsidium Rheinpfalz am Samstag mit. Demnach hatte die Polizei am Freitagabend zunächst einen Bereich des Alten Hafens wegen einer nicht näher bezeichneten Bedrohungslage großräumig abgesperrt. Der 33-Jährige habe sich in der Wohnung eines Bekannten widerstandslos festnehmen lassen. Bei ihm sei eine Schreckschusswaffe gefunden worden, zudem wurden in der Wohnung die illegalen Mittel entdeckt. Für beide hat das nun strafrechtliche Folgen.

Wind in Rheinland-Pfalz und dem Saarland Die Menschen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland erwartet am Wochenende wechselhaftes und windiges Wetter. Am Samstag regnet es zeitweise und ist bewölkt, bevor es von Süden her langsam auflockert, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Morgen mitteilte. Die Temperaturen steigen demnach auf 13 bis 17 Grad, in der Vorderpfalz auf bis zu 19 Grad. Es wehe ein mäßiger, teils frischer Wind mit zum Teil stürmischen Böen. In der Nacht sinken die Temperaturen den Meteorologen zufolge auf 11 bis 7 Grad.