Mutmaßlicher IS-Anhänger gesteht tödlichen Angriff

Kim Petras mochte als Kind Reinhard Mey Popstar Kim Petras (31) findet deutsche Musik toll und lässt sich davon immer noch inspirieren. Als Kind habe ich Reinhard Mey gemocht und Marlene Dietrich gehört, das ist schon ein großer Teil von mir, sagte die in Bonn geborene Sängerin und Songwriterin dem Magazin Vogue. Mittlerweile lebt die Grammy-Gewinnerin in Los Angeles.