Mutmaßlicher Drogendealer nach Durchsuchung gefasst

Mehr zum Thema

Planspiele und Bildung im Landtag: 20.000 Gäste gezählt Etwa 20.000 Menschen haben in diesem Jahr bislang den rheinland-pfälzischen Landtag besucht und dabei an Bildungsprogrammen teilgenommen. Neu sei das bildungspolitische Angebot für berufsbildende Schulen, teilte der Landtag am Montag mit. Dieses Projekt solle ab dem kommenden Jahr in den Regelbetrieb gehen. Bis zu den Sommerferien kamen demnach rund 13.000 Schülerinnen und Schüler ab der neunten Klasse. Sie besuchten etwa eine Plenarsitzung oder schlüpften in einem Planspiel in die Rolle von Abgeordneten.

Mit Staubsaugerrohr vor Tür gestellt: Streitschlichtung Alkohol, Eifersucht und ein Staubsaugerrohr: diese Mixtur hat in Kaiserslautern einen Polizeieinsatz ausgelöst. Wie die Beamten am Montag berichteten, waren in der Nacht zum Sonntag drei Menschen in einer Wohnung in Streit geraten. Dabei hätten übermäßiger Alkoholgenuss und Eifersucht eine Rolle gespielt. Da der 28-jährige Hauptverantwortliche aus Kaiserslautern sich nicht weiter zu helfen wusste, stellte er sich demonstrativ mit einem Staubsaugerrohr vor seine Wohnungstüre, hieß es im Polizeibericht. Die herbeigerufenen Beamten hätten die Situation aber dann beruhigen können. Zu strafrechtlich relevanten Handlung sei es nicht gekommen.