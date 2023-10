Mutmaßlicher Drogendealer in U-Haft

Die Polizei hat einen mutmaßlichen Drogendealer aus Balingen (Zollernalbkreis) festgenommen. Der Mann soll nach bisherigen Erkenntnissen seit 2021 mit mehr als 90 Kilogramm Marihuana gehandelt haben, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der 32-Jährige kam Anfang des Jahres ins Visier der Ermittler, als sie die Daten mehrerer Anbieter für verschlüsselte Chats auswerteten.

Am Montag vergangener Woche durchsuchten Beamte die Wohnung des Tatverdächtigen. Dort fanden sie laut Polizei eine geringe Menge Marihuana, Dealerutensilien und über 4.000 Euro. Außerdem wurden zwei Autos beschlagnahmt, in dem der Verdächtigte Drogen versteckt haben soll. Ein Richter erließ den Angaben zufolge Haftbefehl. Der bereits polizeilich bekannte Mann befinde sich in Untersuchungshaft.