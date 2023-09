Mutmaßlicher Betrüger auf frischer Tat ertappt

In Kiel haben Polizisten einen Mann festgenommen, der sich mit einer Betrugsmasche selbst als Polizist ausgegeben und seine Opfer so um mindestens 27.000 Euro gebracht haben soll. Dies teilten die Staatsanwaltschaft Kiel und das Landeskriminalamt am Freitag mit. Demnach soll sich der 28 Jahre alte Tatverdächtige in sechs Fällen gegenüber den Geschädigten als Kriminalpolizist ausgegeben, und sie aufgefordert haben, ihm Bargeld oder Wertgegenstände auszuhändigen.

Mithilfe verdeckter Ermittlungsmaßnahmen konnte der 28-Jährige am Donnerstag den Angaben zufolge vorläufig festgenommen werden, als er gerade einen Geldbetrag von einem potenziellen Opfer in Kiel-Mettenhof abholen wollte. Bei anschließenden Durchsuchungen konnten Beweismittel und ein Teil der Beute sichergestellt werden, wie es hieß. Der Tatverdächtige soll am Freitag dem Haftrichter vorgeführt werden. Die Ermittlungen dauerten an.