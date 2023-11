Mutmaßlicher Angriff in Parkhaus: Mann in Lebensgefahr

Ein 66-Jähriger schwebt nach einem möglichen Angriff in einem Parkhaus in der Nürnberger Innenstadt weiterhin in Lebensgefahr. Es sei noch unklar, wann der Mann aus dem Landkreis Fürth ansprechbar sei, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. Eine Mitarbeiterin des Parkhauses am Hauptmarkt hatte den lebensgefährlich Verletzten am Mittwochabend bei einem Rundgang gefunden. Die Mordkommission hat die Ermittlungen übernommen. Diese hält es für möglich, dass unbekannte Täter den Mann so schwer verletzt haben. Die Hintergründe waren zunächst unklar.