Mutmaßliche Täterin nach Millionen-Diebstahl gefasst

Nach dem Diebstahl einer Millionensumme in der Filiale einer Geldtransportfirma in Potsdam ist eine weitere mutmaßliche Täterin gefasst worden. Die Frau sei nach einer internationalen Fahndung im Ausland gefasst, am Dienstag nach Deutschland überstellt und in Untersuchungshaft genommen worden, berichteten Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch. Wenige Tage nach dem Millionen-Diebstahl in der Potsdamer Filiale des Unternehmens Prosegur Anfang September war in Berlin-Spandau bereits ein mutmaßlicher Komplize gefasst und in Haft genommen worden.

Zur Höhe der Beute und ob das gestohlene Geld sichergestellt wurde, wollte sich die Staatsanwaltschaft am Mittwoch aus ermittlungstaktischen Gründen nicht äußern. Auch zum Alter der Frau und zu ihrem Vorgehen gab es keine Angaben. Die Staatsanwaltschaft äußerte sich auch nicht dazu, wo die mutmaßliche Täterin gefasst wurde. Die Zeitung B.Z. hatte berichtete, dass die Frau als Mitarbeiterin des Unternehmens die Millionensumme während ihrer Schicht aus den Tresoren gestohlen habe.