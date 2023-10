Mutmaßliche Schmuckräuber von Gommern gefasst

Mehr zum Thema

Land will Jugendkriminalität in Halle stärker bekämpfen Die Landesregierung Sachsen-Anhalts und die Stadt Halle wollen mit insgesamt neun Maßnahmen das Problem der Jugendkriminalität in Halle effektiver bekämpfen. Die Gewalt der Jugendlichen habe mittlerweile zu einer Beeinträchtigung der öffentlichen Sicherheit geführt, hieß es in einer Mitteilung der Stadtverwaltung vom Montag. Zu den Maßnahmen gehörten unter anderem eine erhöhte Polizeipräsenz und eine Anlaufstelle für die Opfer von Jugendgewalt, sagte Bürgermeister Egbert Geier (SPD) bei einem extra anberaumten Gipfeltreffen.

Niedergelassene Ärzte wollen Brückentag für Protest nutzen Patientinnen und Patienten stehen am Montag (2. Oktober) womöglich vor geschlossenen Arztpraxen. Niedergelassene Ärztinnen und Ärzte in Sachsen-Anhalt sind aufgerufen, sich an einer bundesweiten Protestaktion zu beteiligen und ihre Praxen zu schließen. Mit diesem Tag wollen die Praxen gemeinsam ein Zeichen setzen: Die Politik muss endlich auf die Forderungen der Vertragsärzte und Vertragspsychotherapeuten eingehen, um die zukünftige ambulante Versorgung zu sichern, erklärten die Fachärztliche Vereinigung, der Hausärzteverband und die Kassenärztliche Vereinigung Sachsen-Anhalt vorab.