Mutmaßliche Kidnapper sollen Opfer gequält haben

Großbrand in Scheune: Verkehrsbeeinträchtigungen In einer Scheune in Gaiberg im Rhein-Neckar-Kreis sind nach Polizeiangaben rund 1000 Heu- und Strohballen in Brand geraten. Menschen und Tiere wurden in Sicherheit gebracht und blieben unverletzt, wie ein Sprecher berichtete.