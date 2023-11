Mutmaßliche Drogenhändler in Wetzlar aus dem Verkehr gezogen

Mehr zum Thema

Viel Publikum: Prozess um Räumung von Wald verschoben Wegen zu großen Publikumsandrangs ist am Montag der erste Strafprozess um die Räumung des Fechenheimer Waldes auf den 22. Januar kommenden Jahres verschoben worden. Das Amtsgericht Frankfurt sah sich nicht in der Lage, kurzfristig einen größeren Gerichtssaal für den Prozess gegen den 23 Jahre alten Angeklagten zu organisieren. Der Amtsrichter sah in Anbetracht der zahlreichen Interessierten das Gebot der öffentlichen Verhandlung als nicht gewährleistet an und vertagte den Prozess. Auch der Angeklagte hatte zuvor einen entsprechenden Antrag gestellt.

Fledermäuse suchen sicheren Unterschlupf für Winter Fledermäuse sind in Hessen derzeit auf der Suche nach einem sicheren Quartier für den Winterschlaf. Der Naturschutzbund (NABU) Hessen ruft dazu auf, die Tiere bei ihrer Suche zu unterstützen. Das perfekte Winterdomizil für eine Fledermaus ist frostfrei, mit einer Temperatur zwischen 4 und 9 Grad, hat eine hohe Luftfeuchte, gute Möglichkeiten versteckt abzuhängen und ist sicher vor Fressfeinden, sagte Fledermaus-Expertin Petra Gatz vom Nabu Hessen. Diese Bedingungen böten zum Beispiel Stollen, Gewölbekeller, Höhlen und Baumhöhlen. Einige Arten überwintern auch in Unterkünften an Wohnhäusern.