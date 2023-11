Mutmaßliche Diebe in fremdem Auto eingeschlafen

Mutmaßlich beim Versuch, aus einem Auto in Oberfranken zu stehlen, sind ein 23-Jähriger und ein 18-Jähriger eingeschlafen. Wie die Polizei mitteilte, entdeckte die Autofahrerin die Männer am Mittwochvormittag in Bamberg schlafend in ihrem Fahrzeug. Nach den Angaben hatten sie das unversperrte Auto durchwühlt und mehrere Gegenstände in eine mitgeführte Tasche gesteckt. Nach den Angaben schliefen sie dabei aufgrund einer Überdosis von bislang noch unbekannten Drogen ein. Sie wurden ins Krankenhaus gebracht.