Mutmaßliche Beziehungstat: Hintergründe weiter unklar

Einen Tag nach einer mutmaßlichen Beziehungstat in Mainhausen mit einem schwerverletzten Mann sind die Hintergründe weiterhin unklar. Die Ermittlungen würden laufen, zudem solle die mutmaßliche Täterin am Montag dem Haftrichter vorgeführt werden, sagte eine Polizeisprecherin in Offenbach. Die 22-Jährige soll den ein Jahr jüngeren Mann am Sonntag mit einem spitzen Gegenstand angegriffen und so schwer verletzt haben, dass dieser notoperiert werden musste. Sie wurde kurz darauf festgenommen. Weitere Einzelheiten teilte die Polizei zunächst nicht mit.