„Mutig, stark, beherzt“: Motto des Kirchentages 2025

Mutig, stark, beherzt - unter diesem Motto wird der evangelische Kirchentag 2025 in Hannover veranstaltet. Das gaben die neue Kirchentagspräsidentin Anja Siegesmund und Kirchentags-Generalsekretärin Kristin Jahn am Montag in Hannover bekannt. Der Kirchentag ist das größte zivilgesellschaftliche Ereignis der Bundesrepublik, sagte Siegesmund.

Geplant sind rund 1500 Veranstaltungen an fünf Tagen - darunter gesellschaftspolitische Diskussionen, interreligiöse Dialoge, geistlich-theologische Formate sowie große und kleine Kulturveranstaltungen. Wir sind eine Stadt der religiösen Vielfalt, sagte Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne).

Der Kirchentag ist vom 30. April bis zum 4. Mai 2025 in Hannover geplant. Das Motto für den Kirchentag ist an den 1. Korintherbrief angelehnt. Es soll als Mutbotschaft angesichts der Krisen in der Welt aufgefasst werden. Der Kirchentag findet nach 1949, 1967, 1983 und 2005 zum fünften Mal in Hannover statt.