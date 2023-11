Mehr zum Thema

Kretschmann: Mangel an Kitaplätzen Problem für Wirtschaft Der Abbau des Kitaplatz-Mangels muss aus Sicht von Ministerpräsident Winfried Kretschmann Priorität haben. Weil das ist nicht nur für die Kinder von großer Bedeutung, sondern auch für die Wirtschaft und den Arbeitsmarkt, sagte der Grünen-Politiker am Dienstag in Stuttgart. Neben der frühkindlichen Bildung seien Kitas auch wichtig für Eltern, die arbeiten wollten. Zuständig seien dafür aber die Kommunen, das Land unterstütze so gut es könne.