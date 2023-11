Musikpreis „1Live-Krone“: Nina Chuba, Cro und Ski Aggu

Mehr zum Thema

US-Sängerin Beth Ditto wird zur Bielefeld-Expertin US-Sängerin Beth Ditto (42) hat vor einem Auftritt in Bielefeld über die Stadt recherchiert: Ich habe heute im Zug alles über Bielefeld gelesen bei Wikipedia. Auch, dass es die Stadt eigentlich nicht geben soll. Aber ich kann allen sagen: Es gibt sie, sagte die 42-Jährige am Donnerstagabend der Deutschen Presse-Agentur am Rande Verleihung des Preises 1Live Krone.