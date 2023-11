Musical „Tanz der Vampire“ feiert Premiere in Hamburg

Mehr zum Thema

Hoffnung für die Esche: Widerstandskraft junger Bäume Den Eschen in Schleswig-Holstein setzt seit Jahren ein eingeschleppter Pilz stark zu. Doch Wissenschaftler machen Hoffnung, dass die ökologisch und wirtschaftlich wichtige Baumart überleben kann. Junge Bäume vor allem aus stark betroffenen Beständen zeigen nach Angaben der Landschaftsökologin Katharina Mausolf, die in einem entsprechenden Projekt forscht, eine erste Widerstandskraft gegen die Infektion und ihre Folgen.