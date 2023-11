Museum Synagoge Gröbzig feiert Eröffnung ohne viele Besucher

Mehr zum Thema

Feuer in leerstehendem Restaurant: 20.000 Euro Schaden Bei einem Brand in einem leerstehenden Restaurant in Wolfen hat es erheblichen Sachschaden gegeben. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, brannte es in zwei Räumen, in denen sich überwiegend Unrat befand. Weil es zu einer dichten Rauchentwicklung kam, wurde ein benachbartes Fitnessstudio demnach für zwei Stunden evakuiert. Der Brand ereignete sich den Angaben zufolge bereits am Samstag. Es entstand ein Sachschaden von rund 20.000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauerten noch an, Brandstiftung könne nicht ausgeschlossen werden.