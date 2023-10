Museum Alt Schwerin sucht den „Kürbis-Giganten 2023“

Mehr zum Thema

RTL

Vier Monate nach Tod: Mädchen starb an „Blue Punisher“-Dosis Der Tod eines 13-jährigen Mädchens nach dem Konsum einer Ecstasy-Pille hat im Juni für Erschütterung gesorgt. Nun ist klar, sie starb tatsächlich an der Überdosierung in dieser Pille.

Graffiti mit Nahost-Bezug: Staatsschutz ermittelt Der Staatsschutz MV ermittelt im Zusammenhang mit einem großflächigen Graffiti-Schriftzug mit Nahost-Bezug an einem Mehrfamilienhaus in Rostock. Wie eine Polizeisprecherin am Dienstag sagte, sprühten Unbekannte den Spruch Free Gaza from Hamas (übersetzt: Befreit Gaza von der Hamas) mit Farbe an die Wand des Hauses, das nicht weit von der Jüdischen Gemeinde im Stadtteil Reutershagen steht. Polizisten hatten das etwa fünf Meter lange Graffiti am Montagabend entdeckt.