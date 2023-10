Munition bei Baggerarbeiten in Leipzig gefunden

Mehr zum Thema

SPD-Spitzenkandidatin Köpping wirbt für Strategiewechsel Mit Blick auf die Landtagswahlen in Sachsen im kommenden Jahr hat Sozialministerin und SPD-Spitzenkandidatin Petra Köpping einen Strategiewechsel ihrer Partei gefordert. Mir ist es wichtig, dass die Leute sehen, dass eine Koalition zusammenarbeiten kann, sagte Köpping im Interview des Deutschlandfunks, das am Mittwoch ausgestrahlt wurde. Die schlechten Umfragewerte der Ampel-Regierung in Verbindung mit den beiden SPD-Wahlschlappen in Bayern und Hessen seien besorgniserregend.

Stollensaison: Dresdner Stollenbäcker feiern Auftakt Zwischen Klassik und Moderne: Mit Ballet- und Breakdance-Einlagen hat der Schutzverband Dresdner Stollen den symbolischen Auftakt der Stollensaison auf Schloss Albrechtsberg gefeiert. Unser Stollen wird in diesem Jahr zum Bindeglied zwischen Klassik und Breakdance, sagte der Vorstandsvorsitzende des Verbands Andreas Wippler am Mittwoch in Dresden. Der Dresdner Christstollen stehe für kulinarische Tradition und die Dynamik aller Stollenbäcker in den Backstuben.