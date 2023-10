Alles für die Familie!

Manjeet Singh-Sanghas Kindheit nimmt ein jähes Ende, als er 13 ist. Damals erkrankt sein Vater an Morbus Wegener, einer lebensbedrohlichen Gefäßerkrankung. Für Manjeet fest: Nun muss er sich um die Familie kümmern und seinem Vater die besten Therapien ermöglichen. Statt mit Freunden zu spielen, schnappt er sich nun Wirtschaftslexika und büffelt. Mittlerweile ist er 20 und Multimillionär. Doch Manjeet ist noch nicht am Ende. Was er jetzt plant und welchen Wunsch der 20-Jährige seinem Papa noch erfüllen muss, haben wir für Sie im Video. (jbü)