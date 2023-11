Münchner Tennisprofi Gojowczyk kündigt Karriereende an

Mehr zum Thema

„Sturm der Liebe“ geht in die 20. Staffel Das eine Traumpaar geht - doch die nächste Liebesgeschichte steht schon vor ihrem Beginn: Die ARD-Kultserie Sturm der Liebe geht in die 20. Staffel. Voraussichtlich am 23. November soll die neue Hauptfigur zu sehen sein: Ana Alves (Soluna-Delta Kokol) kommt nach einem traumatischen Reitunfall nach Bichlheim, um ihre Mutter zu besuchen. Um ihr Herz buhlen nach Angaben der Produktionsfirma Bavaria vom Montag dann gleich zwei Männer: Philipp (Robin Schick) und Vincent (Martin Walde).

Mysteriöse Waffenfunde in München Mysteriöse Waffenfunde beschäftigen die Polizei in München. Mehr als zehn Waffen wurden in den Stadtteilen Ramersdorf und Perlach gefunden - verteilt über mehrere Straßen. Wir wissen nicht, wer das war und wir wissen auch den Grund nicht, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Ein Zeuge hatte sich den Angaben zufolge am Sonntag bei der Polizei gemeldet, weil er einen Waffenkoffer mit einem Gewehr vor seiner Haustür gefunden hatte. Nach und nach gingen dann weitere Meldungen über weitere Waffen ein.