Münchner Feuerwehr zieht zum Chaos Bilanz: 785 Einsätze

Dauer der Münchner S-Bahn-Einschränkungen unklar Nach den starken Schneefällen am Wochenende ist unklar, wann die S-Bahnen in München wieder regulär fahren können. Wie lange der S-Bahnverkehr noch eingeschränkt ist, konnte die Deutsche Bahn am Montag zunächst nicht sagen. Bis zur Wochenmitte werden noch starke Beeinträchtigungen vorausgesagt. Tausende Pendler sind auf dem Weg zur Arbeit in München auf die S-Bahn angewiesen.