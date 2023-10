Sie ruft ihren Vater an, während sie von ihrem Vergewaltiger verfolgt wird. Auf offener Straße holt der 37-Jährige sie ein und bedroht sie mit einem scharfen Gegenstand. In der Münchner Kreillerstraße findet der Vater die beiden und geht sofort mit seinem Holzstock auf den mutmaßlichen Vergewaltiger los. Der wird in der Auseinandersetzung leicht verletzt.

Die Kriminalpolizei hat jetzt die Ermittlungen aufgenommen. Der 47-Jährige wurde wegen gefährlicher Körperverletzung angezeigt. Gegen den 38-Jährigen läuft ein Verfahren wegen Vergewaltigung und Bedrohung. Aktuell sitzt er in Haft. (uni)