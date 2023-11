München lässt Rathausturm von Sicherheitsleuten bewachen

Mehr zum Thema

Stau nach Lastwagen-Brand auf A73 Die Autobahn 73 ist wegen eines ausgebrannten Lastwagens bei Eggolsheim (Landkreis Forchheim) gesperrt worden. Nach Angaben der Polizei war die Autobahn am Dienstagmorgen für Bergungsarbeiten in Fahrtrichtung Nürnberg voll gesperrt. Der Verkehr staute sich auf mehrere Kilometer, das Stauende lag zeitweise zwischen den Anschlussstellen Hirschaid und Bamberg-Süd. Die Sperrung dauerte am Morgen an.