Was für eine abscheuliche Tat eines bayerischen Busfahrers: Im Juni dieses Jahres soll ein Fahrer der Linie 820 eine Frau vergewaltigt haben, die kurz vor der Tat Fahrgast war. Die Kriminalpolizei ermittelt seitdem, konnte bisher aber keinen Täter ausfinding machen. Daher bittern die Ermittler nun die Öffentlichkeit um Mithilfe. Genauer werden die übrigen Fahrgäste des Busses gesucht.

Zeugenangaben zufolge forderte der zum Tatzeitpunkt 50-jährige Fahrer diese Fahrgäste auf, aus dem Bus zu steigen und auf ein nachfolgendes Fahrzeug zu warten. Warum genau der Bus seine Weiterfahrt nicht fortgesetzt hat, wird nicht mitgeteilt. Fahrgäste, die sich am 6. Juli gegen 7.30 Uhr in dem Bus der Linie 820 befunen haben, werden dringend gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck ist unter der Rufnummer 08141-6120 zu erreichen.