Müllwagen überrollt Fußgängerin: Frau stirbt

Minister: Höherer Preis für Deutschlandticket möglich Nordrhein-Westfalens Verkehrsminister Oliver Krischer (Grüne) hält nach den jüngsten Absprachen von Bund und Ländern zum Deutschlandticket eine Preiserhöhung im Mai des kommenden Jahres für nicht ausgeschlossen. Die Verkehrsministerkonferenz werde dem Auftrag nachkommen und ein Konzept zur langfristigen Finanzierung des Deutschlandtickets entwickeln, sagte er am Dienstag in Düsseldorf als deren Vorsitzender. Der von der Ministerpräsidentenkonferenz festgelegte Finanzrahmen schränkt allerdings vieles ein und könnte dazu führen, dass der Einführungspreis ab Mai nächsten Jahres nicht mehr zu halten sein wird, erklärte der Grünen-Politiker.