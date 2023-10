Müllers Tanzeinlage mit deutschem Social-Media-Star

Noel Robinson ist ein Social-Media-Star. Der Deutsche begeistert seine Fans mit Tanzeinlagen. Gast in einem seiner jüngsten Videos ist Thomas Müller.

Thomas Müller hat am Rande der US-Tour der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in einem TikTok-Video ein unterhaltsames Tänzchen hingelegt. Der Nationalspieler tänzelte mit dem deutschen Social-Media-Star Noel Robinson im Pratt & Whitney Stadium von Hartford auf dem Rasen vor einer Gruppe von Nachwuchskickern. Zum Song Calm Down von Rema nimmt Robinson, besser bekannt als noelgoescrazy, Müller den Ball weg. Danach tänzeln die beiden, der eine geschmeidiger als der andere, vor den sichtlich begeisterten Kindern und lachen sich selber schlapp.

Robinson hat alleine auf dem Videoportal TikTok 36 Millionen Follower, Müller folgen dort 3,8 Millionen Menschen. Die deutschen Fußballer um Müller hatten am Samstag in Hartford in einem Test mit 3:1 gegen die USA gewonnen. Die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann trifft auf ihrer US-Tour am Mittwoch (2.00 Uhr/ARD) in Philadelphia nun auf Mexiko.